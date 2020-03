ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ Posted On March - 1 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 29 ਫਰਵਰੀ

ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਮੈੱਨ ਇਨ ਸਾਇੰਸ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਨੀਤਾ ਬੁੱਧੀਰਾਜ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਨੀਤਾ ਬੁੱਧੀਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਇੰਸ ਕੁਇਜ਼ ’ਚ ਰੋਹਿਨੀ ਟੀਮ, ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਟੀਮ, ਪਾਵਰ ਪੁਅਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ’ਚ ਰਿਤੀਕਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੋਇਲ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਰਭੀ, ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ’ਚ ਆਨੰਦ ਗੌਰਵ ਟੀਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਟੀਮ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਟੀਮ, ਮੈਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ’ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੀਮ, ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਗੁਪਤਾ ਟੀਮ, ਸਾਇੰਸਟੂਨ ’ਚ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ, ਬਬੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਗੌਰਵ, ਚੇਤੰਨਿਆ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰੰਗੋਲੀ ’ਚ ਜੋਬਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਕੌਰ, ਟਰੈਜ਼ਰ ਹੰਟ ’ਚ ਮੌਗਧਾ ਸਤੌਡਿੰਗਰ ਟੀਮ, ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਨੈਨਸੀ ਕਰੂਕਰ ਟੀਮ, ਕੋਲਾਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ’ਚ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਟੀਮ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪੋਸਟਰ ’ਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਪਤਾ ਟੀਮ, ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਟੀਮ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਕੇਸ਼ਵ ਟੀਮ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।

ਨੰਗਲ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਕਾਲਜ ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁਮੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ‘ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਿੱੱਕਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਗੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣਯੋਗ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ।

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਚੁੰਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਚਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਵਿਭਾ ਸਹਿਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

