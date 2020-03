ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ Posted On March - 6 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੰਸਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਸੰਧੂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਕੀ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਗਾਇਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਆਗੂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਘਸੀਟਪੁਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਸੀਟਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

