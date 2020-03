ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਲ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਲ Posted On March - 13 - 2020 ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ

ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, 12 ਮਾਰਚ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੀ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮਓ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਏਐੱਸਐੱਮਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਭਰੂਣ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਦਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਕਤ ਹੋਈ ਡੀਲ ਵਿਚੋਂ 9500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।

