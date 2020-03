ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ Posted On March - 15 - 2020 ਗੁਰਬਖਸ਼ਪੁਰੀ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 14 ਮਾਰਚ

ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੌਕ ਬੋਹੜੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ| ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਭਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਖੀਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ| ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆਖਿਆ| ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਰਖਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਜਰਤ ਪੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ| ਆਗੂਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸੇਰੋਂ, ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਖੱਬੇ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ|

