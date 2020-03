ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਮਗਰ ਲਸੂੜੀਆਂ ਵੇ… Posted On March - 28 - 2020 ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲੀ

ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਮਗਰ ਲਸੂੜੀਆਂ ਵੇ ਦਿਨੇ ਲੜਦਾ ਤੇ

ਰਾਤੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਲਸੂੜਾ/ਲਸੂੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਿੱਲ੍ਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਫਿਲਪਾਈਨ, ਬਰਮਾ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਸੂੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚੈਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਬਰਡ ਲਾਈਮ ਟ੍ਰੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ‘ਬਰਡ ਲਾਈਮ’ ਅਜਿਹੇ ਤਰਲ, ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਚਿਪਚਿਟੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਲਸੂੜੇ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੂੰਦਨੁਮਾ ਗੁੱਦੇ ਅਤੇ ਤਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਡ ਲਾਈਮ ਬਣਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁੱਖ ‘ਬਰਡ ਲਾਈਮ ਟ੍ਰੀ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤਰਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤੱਤ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਐਂਟੀਏੇਂਜਿੰਗ (ਜਵਾਨ ਰੱਖਣ) ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਸਮੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ (ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਦਯੋਗ) ਖ਼ੂਬ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਸੂੜੇ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਚਿਪਚਿਪੇ ਗੁੰਦਨੁਮਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇੰਜ ਵਰਤਿਆ ਹੈ:

ਕੁੜਮ ਖੋਜਾ ਨੀਂ ਮੰਗਦਾ ਬਣੌਟੀ ਨੀਂ ਦਾੜ੍ਹੀ,

ਬਣੌਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾ ਚਿਪਦੀ ਜੋਰੋ ਲਸੂੜੇ ’ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ,

ਲਸੂੜੇ ਦੇ ਡਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਅੜਕੇ ਉਹਦੀ ਘੱਗਰੀ ਪਾੜੀ,

ਲਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਦ ਨਾਲ ਝੁੱਡੂ ਨੇ ਚਿਪਕਾ ਲਈ ਦਾੜ੍ਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਹੀ ਲਸੂੜੇ ਅਤੇ ਲਸੂੜੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲਸੂੜੇ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਫ਼ਲ ਆਦਿ ਲਸੂੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਲਸੂੜੇ ਅਤੇ ਲਸੂੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਦ ਦੇ ਪੱਤਝੜੀ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ‘ਕੌਰਡੀਆ ਡਾਈਕੋਟੌਮਾ’ ਹੈ। ਗੋਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਡਾਕਾਰ ਜਿਹੇ ਪੱਤੇ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਰਦਰੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁੱਖ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸਫ਼ੈਦ-ਕਰੀਮ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਕ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਜੋਗੀਆ ਰੰਗ ਦੀ ਭਾਅ ਮਾਰਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਲਾਂ ਵਿਚ ਚਿਪਚਿਪਾ ਗੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਗਿਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 4 ਬੀਜ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੰਗੀ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਪਈਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ।

ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬੀਜ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੀਜ ਪੱਕਣ ਤੇ ਗਿਟਕ ਨੂੰ ਗੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧੀਆਂ ਲਸੂੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਉਂਦ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਕਸੇ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲਸੂੜੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਸੂੜੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਖੂਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਆਦਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲਸੂੜੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਸੂੜੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਆਚਾਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਫ਼ਲ ਖਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਆਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਸੂੜੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਰੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਤਣੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਟੈਸਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੱਤਲਾਂ-ਡੂਨੇ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ਲਸੂੜੇ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼, ਖੰਘ ਆਦਿ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਸੂੜੇ ਦਾ ਸੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਸੂੜੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਲਨ, ਸਾਹ ਰੋਗ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਨਿਮੋਨੀਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਸਿਰਦਰਦ, ਬਦ-ਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੁਸਖੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਨੁਸਖਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਘਸਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਖ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਸੂੜਾ/ਲਸੂੜੀ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਵਧਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਸਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

ਕਿੱਕਰਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਆਈ

ਬੇਰੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘ ਆਈ

ਲੰਘਣੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਸੂੜਾ

ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਮਿਣਕੇ

ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਿਆਵੀਂ ਚੂੜਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98142-39041

