ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਇਆ ਕਲਪ Posted On March - 16 - 2020 ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਫਸਲੀ ਿਵਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਿਨਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੲਹੋ ਗੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਿਵਗਾੜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਿੲਸੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਅਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਨੌਰ ਿਵਖੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਿਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੰਨਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵਸੰਤਾਦਾਦਾ ਗੰਨਾ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਪੁਣੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਿਮੱਲਾਂ (ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਦੀ ਵੀ ਕਾਿੲਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਖੰਡ ਿਮੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1500 ਟੀ.ਸੀ.ਡੀ.-3500 ਟੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਟੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਿੲਸ ਉਪਰ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਿੲਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਿਮੱਲ ਦਾ ਵੀ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿੲਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2000 ਟੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਟੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਦਾ 100 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਿਮੱਲਾਂ ਨੇ 2.19 ਕਰੋੜ ਕੁਿੲੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਿਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 9.48 ਫੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੰਡ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ 9.94 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੇ 11 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਮੋਿਰੰਡਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਿਮੱਲ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ 10.80 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਖੰਡ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 0.46 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਿਮੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,01,200 ਲੱਖ ਕੁਿੲੰਟਲ ਹੋਰ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਿਹਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਿਮਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਅਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਿਹਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਸਤੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਿੲਲਾਵਾ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਿਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

