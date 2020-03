ਸਰਹਿੰਦ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ ਰੰਗ Posted On March - 4 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 3 ਮਾਰਚ

ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ਼, ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ 07 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਫਟਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 7.30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਗਾਇਕਾ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 7.30 ਵਜੇ ਗਾਇਕ ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੂਰਾਪੁਰੀ, 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਫੋਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਨੂੰ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਜ਼ੋਰਾਵਤ 11, 12 ਮਾਰਚ ਫੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ 13 ਨੂੰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 14 ਨੂੰ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲਣਗੇ।

