ਸਰਹਿੰਦ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲਾ: ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੂਰਾਪੁਰੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀਲੇ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 9 ਮਾਰਚ

ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ਼ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਫਟਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਾਫਟਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੂਰਾਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਮਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਮਲ ਹੀਰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰਾਫਟਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੁਰਮਨਾਥ ਕਾਲਬੇਲੀਆ ਨਾਚ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰੀਗਾਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਵਾਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਹਿੰਦ-ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੰਗ ਨੂਰ ਆਰਟ, 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕ ਜ਼ੋਰਾਵਤ, 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੈਲੀ, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਘੇ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

