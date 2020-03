ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ Posted On March - 30 - 2020 ਬਲਵਿੰਦਰ ਰੈਤ

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 29 ਮਾਰਚ

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਨਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਰੋਅ ’ਚ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੋਰਾਨ ਅੱਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਜਤਿਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੋਰਾਨ ਕਲਵਾਂ ਮੌੜ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲਵਾਂ ’ਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਛੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਨੰਗਲ (ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ): ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

