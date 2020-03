ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਸਫਾਇਆ Posted On March - 16 - 2020 ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲੰਘੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਿਪੰਡਾਂ ’ਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਿੲਸ ਗੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੁਿਹੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਿਕ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਿੲਆ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਿੲਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਿਵਕਾਸ) ਿਵਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਜਸ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਬਾਰੇਕਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਿੲਆ ਗਿਆ। ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸਫਾਏ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਿਕ ਿੲਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਿੲਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਨਾ ਿਸਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਿਰਹਾ ਸਗੋਂ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਿਲਆ।ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਿੲਨ੍ਹਾਂ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਐਸ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਿਟੱਡੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜ ਮੁਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ। 2 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਡਊਟੀ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਿੲਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਿੲਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਬੋਹਰ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਿੲਰੈਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ., ਫਾਿੲਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਾਿਜ਼ਲਕਾ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਿਸਵਲ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਿੲਲਾਵਾ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਿਹੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਮਰ ਸਪਰੇਅ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਵਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਰਫਤਾਰ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਫਾਿੲਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਿੲਹ ਮੁਿਹੰਮ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਿੲਲਾਿਕਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਿੲਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਿਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਿੲਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਿਜੱਥੋਂ ਿੲਹ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਸਫਾਇਆ

Both comments and pings are currently closed.