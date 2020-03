ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ Posted On March - 1 - 2020 ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 29 ਫਰਵਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਧਨਾ ਸੰਗਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 40ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਤਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ। ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾ. ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਖੇਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, 200 ਮੀਟਰ ’ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ, 400 ਮੀਟਰ ’ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, 800 ਮੀਟਰ ’ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, 1500 ਮੀਟਰ ’ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕੌਸ਼ਕੀ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 400 ਮੀਟਰ ਰਿਲੇਅ-ਰੇਸ ਵਿਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਵਿਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੋਨੀਆ, ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਵਿਚ ਆਂਚਲ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੋਨੀਆ, ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅ ’ਚ ਆਂਚਲ ਕੌਰ, ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ, ਤਿੰਨ ਲੰਗੜੀ ਦੌੜ ’ਚ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਿਜ਼ੁਲ ਰਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ’ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 200 ਮੀਟਰ ’ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 400 ਮੀਟਰ ’ਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 800 ਮੀਟਰ ’ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ, 1500 ਮੀਟਰ ’ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 400 ਮੀਟਰ ਰਿਲੇਅ-ਰੇਸ ’ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਨ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ’ਚ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ, ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅ ’ਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ, 5000 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਵਿਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 50 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

