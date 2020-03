ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਫ਼ਦ Posted On March - 5 - 2020 ਜਸਬੀਰ ਚਾਨਾ

ਫਗਵਾੜਾ, 4 ਮਾਰਚ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਕਤ ਆਗੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ-ਨਕੋਦਰ ਸੜਕ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੋਡ ਚੋੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

