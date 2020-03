ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੁਲ ਲਈ 120 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ: ਚੰਨੀ Posted On March - 22 - 2020 ਸੰਜੀਵ ਬੱਬੀ

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 21 ਮਾਰਚ

ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲਈ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ’ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੁਲ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹਿਰ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਲਈ, 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਬੇਲਾ ਪੁਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਲਈ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ਿਲਮਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਸਬਾ ਬੇਲਾ ਦੇ ਸੂਏ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ।

