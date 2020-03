ਸਟੀਵਨ ਪਿੰਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ Posted On March - 29 - 2020 ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਸਟੀਵਨ ਪਿੰਕਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕ ‘ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਨਾਓ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦੀ ਹਰ ਪਾਠਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਤ ਐਨੀ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਕਾਲ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਬ-ਟਾਈਟਲ ਹੀ- ਤਰਕ, ਵਿਗਿਆਨ, ਮਾਨਵਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ – ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ-ਕਾਲ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੈ।

ਪਰ ਸਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- ‘‘ਪਿੰਕਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੁੱਧਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਮੁੜ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੁੱਧਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਵਕਾਲਤ ਹੈ। ਪਿੰਕਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਨਜ਼ਰੀਆ (dark vision) ਭਾਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਿਆਨ (ਰਵਾਇਤੀ) ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੈਤਕਿਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਰਮ, ਨਸ਼ੇ, ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਇਸਾਈਅਤ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ‘‘ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਤਸਵੀਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗ਼ਲਤ, ਗ਼ਲਤ, ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।’’ ਸਟੀਵਨ ਪਿੰਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਤੱਥਾਂ, ਗ੍ਰਾਫਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਦਰੁਸਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰੀਂ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਖੰਡਨ ਜਾਂ ਮੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗੋਂ ਬਾਹਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ‘‘ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਸਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਸ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨੈਨੋਟੈਕਨਾਲੌਜੀ, ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਜੂਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।’’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਤਰਾਂ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਸਤਕ ਲੇਖਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਲਾਸਿਕ ਨਾਵਲ ਬਰੇਵ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ- ‘‘…ਆਲਡਸ ਹਕਸਲੇ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਦਿ ਬਰੇਵ ਨਿਊ ਵਰਲਡ’ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਡਰੋਨਜ਼, ਗੈਂਗਸਟਰਇਜ਼ਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਡਰਾਵਿਆਂ, ਜਿਨਸੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਜਦੋਂਕਿ ਬਰੇਵ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਆਰੋਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਰੜਕੀ ਹੈ।

ਸਟੀਵਨ ਪਿੰਕਰ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। – ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ

