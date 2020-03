ਸਕੂਲ ਲੲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ੳੁਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਕੂਲ ਲੲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ੳੁਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ Posted On March - 22 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 21 ਮਾਰਚ

ਮਾਲਵਾ ਰੂਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੀਮਲੈਂਡ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਕਹੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਸਮੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਸਕੂਲ ਲੲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ੳੁਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

Both comments and pings are currently closed.