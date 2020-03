ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ Posted On March - 17 - 2020 ਬੀਰਬਲ ਰਿਸ਼ੀ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ, 16 ਮਾਰਚ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ-ਦੀਦਾਰਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਲਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੇਵੀਂ ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਛੇਂਵੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਲਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਹੀਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਏ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।

