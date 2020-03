ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ Posted On March - 5 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ, 4 ਮਾਰਚ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਮਿਲੇ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ। ਨੋਬਲ ਸਕੂਲ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕੰਡਮ ਬੱਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾਇਬ ਸੀਲਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ । ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਨਡਾਲਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭੁਲੱਥ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੌਕੀ ਮੁਖੀ ਨਡਾਲਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੀਐਨਪੀਕੇ ਸਕੂਲ ਨਡਾਲਾ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਐੱਸਆਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਐੱਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਐੱਸਆਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

