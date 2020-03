ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੇਲਾ: ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੇਲਾ: ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ Posted On March - 16 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅਮਰਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ

ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੋਹੜਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਰਗ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜਾਗੋਵਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨਸ਼ਾਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਗੜ੍ਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

