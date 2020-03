ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ Posted On March - 17 - 2020 ਬੀਰਬਲ ਰਿਸ਼ੀ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ, 16 ਮਾਰਚ

ਬਲਾਕ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਕੇ ਉਸਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਢਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ‘ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ’ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਖੂਹ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੌਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ, ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਦੇ ਛੰਦ, ਮੌਣ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਖੂਹ ਢਕਣ ਲਈ ਸਰੀਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਹੇੜੀਕੇ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਤਰੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਚੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਮੰਗਕੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ’ਤੇ ਜਾਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸੁਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੋਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਤਵ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ: ਐੱਸਡੀਐੱਮ

ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਧੂਰੀ ਲਤੀਫ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂੁਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

