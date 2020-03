ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ‘ਲਾਲ’

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ‘ਲਾਲ’ Posted On March - 19 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 18 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਐਂਡਪੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 1709.58 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 28,869.51 ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਫਟੀ 498.25 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 8,468.80 ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 23.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਪਾਵਰ ਗਰਿਡ (11.29 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ (11.23), ਬਜਾਜ ਫਾਇਨਾਂਸ (11.11), ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ (9.92) ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ (8.08 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਐੱਸਐਂਡਪੀ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ 2020 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

-ਪੀਟੀਆਈ

