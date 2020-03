ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ Posted On March - 10 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 9 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੌਮੀ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜ਼ੈੱਨ ਸਦਾਵਰਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਜ਼ੈੱਨ ਸਦਾਵਰਤੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਮਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ, ਵਿੱਠਲ ਚਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ, ਗਣਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਟਸੰਸਥਾ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਪਰੇਲ ’ਚ ਸਥਿਤ ਦਾਮੋਦਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਣਰਤਨ ਸਦਾਵਰਤੇ ਨੇ ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜ਼ੈਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੈੱਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੈੱਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਹ ਲਿਆ।’’ -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ

