ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ Posted On March - 23 - 2020

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ , 22 ਮਾਰਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਯਾਦਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਥੇ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਚੇ ‘ਕਿਰਤੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬਿਤਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਪੁਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਖੂ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ.ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 1923-24 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 13ਵੇਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਪੁੱਛਗਿਛ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਨੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਏ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਮਈ 1927 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਰੈਲ 1928 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1927 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਕ ਰਸਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 1928 ਨੂੰ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 11, 12 ਅਤੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 6 ਜਾਂ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ। ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰ ਪਾਠਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 17 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 11 ਵਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋੋਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਵੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ

