ਵੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੇਚਦੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ 22 ਮਾਰਚ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਜ ਆਈਏਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੇਚਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੇਚਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਸ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਮਾਸਕ 35-40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 59 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰੋਕੀ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰਵੀ ਅਤੇ ਅਭੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਰ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

