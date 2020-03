ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ Posted On March - 6 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਟਾਲਾ 5 ਮਾਰਚ

‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਨਐੱਸਕਿਊਐੱਫ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਇਨ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਟਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਨੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

