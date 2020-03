ਵਿੰਬਲਡਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ Posted On March - 27 - 2020 ਲੰਡਨ, 26 ਮਾਰਚ

ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਵਿੰਬਲਡਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਰਾਅ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਮਗਰੋਂ ਤੋਂ ਵਿੰਬਲਡਨ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। -ਏਪੀ

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ

