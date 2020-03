ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਹਿਦ

ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਹਿਦ Posted On March - 28 - 2020 ਰਾਸ ਰੰਗ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਫੋਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੰਗਮੰਚ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਥੀਏਟਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰੂਹ ਮਦੀਹਾ ਗੌਹਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਲਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

‘ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿਕ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰੰਗਮੰਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।’

(ਡਾ. ਆਤਮਜੀਤ)

‘ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੰਗਮੰਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1961 ਵਿਚ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1962 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ 1966 ਵਿਚ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਫੋਕਲੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਾਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਹਿੱਤ ਯੂਨੈਸਕੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਸਿਰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਬਾਹਰਲਾ, ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ।’

(ਦਵਿੰਦਰ ਦਮਨ) ‘ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰੰਗਮੰਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗਮੰਚ ਕਲਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਹਥੌੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਛਤ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਆਟਾ ਦਾਲ, ਕਿਰਾਇਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਦੰਗੇ, ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?’

(ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ)

ਇਹ ਵੇਲਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੱਚ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾਟ ਮੇਲੇ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਚ ਜੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਨਵਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੰਦ ਪਏ ਨਾਟ ਘਰ ਮੁੜ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਛੋਹਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।

