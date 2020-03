ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ Posted On March - 12 - 2020 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ, 11 ਮਾਰਚ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਗਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਵਗੈਰ ਪਰਤਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਮਲਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ, ਗੁਰਭਗ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਬਲਾਕ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਗਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਈ ਬੇਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ

