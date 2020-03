ਵਿਭਾਗ ਵਰਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਭਾਗ ਵਰਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Posted On March - 2 - 2020 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 1 ਮਾਰਚ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਲਾਕ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਕੈਣਵਾਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 1790 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 1790 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਬਕੈਣਵਾਲਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੈ ਆ: ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ

ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋੜਵੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਵਿਭਾਗ ਵਰਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Both comments and pings are currently closed.