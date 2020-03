ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡੀ Posted On March - 13 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਨੂੜ, 12 ਮਾਰਚ

ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਗਰਾਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਗਰਾਟਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਟੋਭਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਸ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 48 ਲੱਖ, 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ 57 ਲੱਖ, 72 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪਿੰਡ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਵਿਖੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਲੱਖ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ 37 ਲੱਖ, 8 ਹਜ਼ਾਰ, 482 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿੰਡ ਝੱਜੋਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ, 32 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਿੰਡ ਕਨੌੜ ਨੂੰ 27 ਲੱਖ, 85,890 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਕਰਾਲਾ ਲਈ 16 ਲੱਖ, 2 ਹਜ਼ਾਰ, 930 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਲਈ 18 ਲੱਖ, 65 ਹਜ਼ਾਰ, 627 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਮੁਠਿਆੜਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ, 32,897 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਨੱਗਲ ਸਲੇਮਪੁਰ ਲਈ 9 ਲੱਖ, 71,693 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੈਬ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕਰਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕਨੌੜ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮੁਠਿਆੜਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਨੱਗਲ ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਿਸ਼ੀ ਪਾਲ, ਪਿੰਡ ਝੱਜੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਨੌੜ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਠਿਆੜਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

