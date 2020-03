ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਲੋਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ

ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਲੋਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ Posted On March - 25 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਸਮਾਲਸਰ

ਏਲਨਾਬਾਦ, 24 ਮਾਰਚ

ਉਪ-ਮੰਡਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਨ ਭਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਪ-ਮੰਡਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਉਪ-ਮੰਡਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 24 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਲਨਾਬਾਦ ਸਹਿਤ ਪਿੰਡ ਸੰਤਨਗਰ, ਪ੍ਰਤਾਪਨਗਰ, ਕੇਸੂਪੁਰਾ, ਰੱਤਾਖੇੜਾ, ਮੱਲੇਕਾਂ, ਮਿਠਨਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਪ-ਮੰਡਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

