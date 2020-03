ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤੇ 1300 ਵਿਅਕਤੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ

ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤੇ 1300 ਵਿਅਕਤੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ Posted On March - 23 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਮਾਰਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਚ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਾਰਡ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 22 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 1300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ‘ਨਜ਼ਰਬੰਦ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਟੀਮਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ’ਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

