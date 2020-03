ਵਿਕਾਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ Posted On March - 18 - 2020 ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 17 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-ਨੰਗਲ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਚੱਲਕੇ ਝੂੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਘਾਟਾ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ ਸੜਕ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ’ਚ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਤੀਹ-ਪੈਂਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੈ ਹੀ ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਰਸਤਿਉਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ।ਸੜਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਉਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰ ਟਰਾਲੇ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਰਸਤਿਉਂ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ’ਚ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਵਿਕਾਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ

