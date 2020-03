ਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮੰਗ Posted On March - 24 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 23 ਮਾਰਚ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਪੁਲੀਸ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਕਸੀਤਿਜ ਸੀਮਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਨੀਲ ਕਮਲ, ਡਾ. ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਰੀਤਾ, ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

