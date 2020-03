ਵਰਕਰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ

ਵਰਕਰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ Posted On March - 17 - 2020 ਸੁਭਾਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ

ਬਲਾਚੌਰ, 16 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪਸ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹਪੁਰ (ਸੀਟੂ) ਦੀ ਜਰਨਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ 70 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਥੀ ਰੋੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਵੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਢੇ ਵਰਕਰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਮ, ਅੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੌਸਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਵਰਕਰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ

Both comments and pings are currently closed.