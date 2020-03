ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕੇਲੇ ਲਹਾਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ Posted On March - 28 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ , 27 ਮਾਰਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕੇਲੇ ਲਹਾਉਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੇਲੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਤਾੜਪੱਤਰੀ, ਪਲਵਿੰਦਰਾ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਭਰੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਲਾ ਮੋਗੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਗੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕੇਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਲਾ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੇਲੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

