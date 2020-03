ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ Posted On March - 18 - 2020 ਸੰਦੌੜ: ਪਿੰਡ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਸੀਆਂ ਤੇ ਜਮੀਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਨੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜੇਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐੱਸਐੱਚਓ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ

Both comments and pings are currently closed.