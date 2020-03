ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ Posted On March - 28 - 2020 ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 27 ਮਾਰਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ, ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ, ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲ ਸਤਾਰ ਹਾਂਡਾ, ਮੁਹਮੰਦ ਬਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੇਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਰਫਿਊ ਤੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਓਟੀ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਹਰ ਮੁਨੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਲੀਆਂ- ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਰਦੇ -ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਮਰਪਣ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ , ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਡੋਨਰ ਚੁਆਇਸ , ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹੋਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਰੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੰਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਰੋਗੇਵਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਅਗਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਧੂਰੀ: ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਧੂਰੀ ਦੇਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ, ਆਟਾ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਆਟਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। -ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਧੂਰੀ(ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ): ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਮੌਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 2000 ਪੈਕਟ ਵੰਡੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਸਤੀ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗਏ। ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ

ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ(ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ): ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਕਤੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਖ਼ਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੂਲਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ, ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ, ਕਿੱਲੋ ਚੀਨੀ, ਪਾਈਆ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਸੂਲਰ ਵਾਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਉਨ੍ਹਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਥਾਣਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

