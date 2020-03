ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ Posted On March - 18 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 17 ਮਾਰਚ

ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾ ਬਣਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਥੋਂ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ ਉਹ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

