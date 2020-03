ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਕੂੜਾ ਡੰਪ Posted On March - 12 - 2020 ਗੁਰਬਖਸ਼ਪੁਰੀ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 11 ਮਾਰਚ

ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੁਦਬੂ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਛਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ| ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ| ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨ, ਗਿਰਧਾਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ, ਜੰਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦੀ ਬੁਦਬੂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ| ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦਿਨ ਭਰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬੁਦਬੂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖੀ-ਮੱਛਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡੰਪ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ| ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ|

