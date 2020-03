ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਕਿੰਗ Posted On March - 8 - 2020 ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਭੁਲੱਥ, 7 ਮਾਰਚ

ਕਸਬਾ ਭੁਲੱਥ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦਲਦਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁਲੱਥ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜੋ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਥੇ ਘਾਹ ਬੂਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀਰਾਨ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਦਲਦਲ ਬਣ ਗਈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਰਨਿੰਗ ਕਲੱਬ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲੋਂ ਭੁਲੱਥ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਸੰਨੀ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

