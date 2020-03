ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ: ਘੁੰਮਣ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ: ਘੁੰਮਣ Posted On March - 4 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਮਾਰਚ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ 2022 ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਘੁੰਮਣ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ।

ਸ੍ਰੀ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੀਡਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਰਡ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਾ ਮੁਖੀ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਦੀਪ ਬੰਧੂ, ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ, ਡਿੰਪਲ ਬੱਤਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਡਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਰਗ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

