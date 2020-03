ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On March - 23 - 2020 ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਜਗਰਾਉਂ, 22 ਮਾਰਚ

ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਦੇਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪੁਲ ’ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰੱਤੋਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪੁਲ ’ਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ 4900 ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੰਮੂ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਗੀ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਪੱਤੀ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ (ਮੋਗਾ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭੂੰਦੜੀ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰ ’ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਮੀਨੀਆਂ (ਮੋਗਾ), ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ (ਹਠੂਰ) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਛੰਦੜਾਂ (ਕੂੰਮਕਲਾਂ), ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਮਣੀਵਾਲ (ਮਹਿਲਕਲਾਂ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਡੀ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਲਾਟੀਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜੀ ਵਾਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।

