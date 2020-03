ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 31 ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ Posted On March - 23 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਮਾਰਚ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਦਫਤਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇਗੀ। ਸਕੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ, ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਰਿਆਨੇ, ਦੁੱਧ, ਬਰੈੱਡ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅੰਡੇ, ਮੀਟ, ਮੱਛੀ ਆਦਿ (ਵਿਭਾਗੀ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸਮੇਤ), ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇਵਲ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ), ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਆਦਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।

