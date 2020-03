ਲੀਜ਼ ਮਾਮਲਾ: ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ

ਲੀਜ਼ ਮਾਮਲਾ: ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ Posted On March - 22 - 2020 ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ

ਨੰਗਲ, 21 ਮਾਰਚ

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੀਜ਼ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 459, ਪਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 229, ਮਹਾਵੀਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 65, ਕਿਲਨ ਏਰੀਆਂ ਦੇ 100 ਅਤੇ ਹੋਰਠ ਦੇ ਲਗਪਗ 100 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੀਜ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਜ਼ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਣਾ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭਦੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੀਜ਼ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਵਿਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ ਕੰਨਸਲਟੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਯੂਗੋਰਾਫੀਕਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਲ ਮਿਣਤੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਲੀਜ਼ ਮਾਮਲਾ: ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ

Both comments and pings are currently closed.