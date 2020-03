ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ Posted On March - 5 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 4 ਮਾਰਚ

ਕੰਢੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਾਵਾ ਦੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ 2 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਕਣਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਖੁਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵਲੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਘੋਰੇ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸੌਰਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਣਕ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਲਾਈ ਕਣਕ ਵੰਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਤੈਅ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਘੱਟ।

ਖੁਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

