ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ: ਖੰਭੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ ਸੜਕ Posted On March - 8 - 2020 ਪਵਨ ਗੋਇਲ

ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, 7 ਮਾਰਚ

ਬੀਐਂਡਆਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫ਼ੰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭੁੱਚੋ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਤੱਕ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਭੁੱਚੋ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਤੱਕ 18 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਖੰਭੇ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਭੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਰੋਹਿਤ ਮੌਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸਿਫ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਂਡਆਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਸਿਫ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਐਂਡਆਰ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਲਾਈਨ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ: ਖੰਭੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ ਸੜਕ

Both comments and pings are currently closed.