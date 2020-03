ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ Posted On March - 28 - 2020 ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ, 27 ਮਾਰਚ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਮਰਾਲਾ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੇਵਲ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਹੀ ਕਰਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਚੰਦ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਐੱਸਡੀਐੱਮ

ਐਸਡੀਐਮ ਸਮਰਾਲਾ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ

Both comments and pings are currently closed.