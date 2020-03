ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਆਈਐੱਸਟੀਈ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਬਣੀ Posted On March - 4 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 3 ਮਾਰਚ

ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲੈਟ੍ਰੋਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਈਐੱਸਟੀਈ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਜੀਐੱਸ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਕ ਉੱਤਮ ਵਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਲੌਗਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੇਖਕ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਡਾ ਆਰ ਐਸ ਉਪਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਏਪੀਐੱਸ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

