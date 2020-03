ਰੰਜਿਸ਼: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਮਹਿਲਾ ਹਲਾਕ

ਰੰਜਿਸ਼: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਮਹਿਲਾ ਹਲਾਕ Posted On March - 19 - 2020 ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਜਾਗੋਵਾਲ/ਮਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ/ਕਾਦੀਆਂ, 18 ਮਾਰਚ

ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਹਰਚੋਵਾਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਭਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਰਜਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਤੀਜਾ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਕਾਰਨ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਚਾਚੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਹਰਚੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਐੱਸਪੀ (ਡੀ) ਬਟਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਚਾਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰਚੋਵਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਾਮ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰਚੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਵਾਸੀ ਭਾਮੜੀ ਅਤੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

