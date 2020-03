ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ

ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ Posted On March - 7 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਮਾਰਚ

ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਅਕਰੋਚਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਭਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਰੋਡ, ਸੂਫ਼ੀਆ ਬਾਗ ਚੌਂਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਤੇ ਸੂਰਜ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੀ.ਕੁਮਾਰ, ਰਕੀਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਰਣਧੀਰ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਸਰਫਰੋਸ ਆਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਲਾਉਣ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ

